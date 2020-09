Karin Wänke (CDU), seit 23. Juli erste Ortsbeigeordnete der Gemeinde Alsenz, bleibt die einzige Kandidatin und Urwahlbewerberin bei der Ortsbürgermeisterwahl in Alsenz am Sonntag, 11. Oktober. Bis zum Ablauf der Einreichungsfrist wurden keine weiteren Bewerber gemeldet. Die Neuwahl ist notwendig geworden, nachdem der bisherige Ortsbürgermeister Michael Rink zum 15. Juli zurückgetreten war. Zuvor war auch der bisherige erste Beigeordnete Klaus Landfried (WG Landfried) zum 1. Juli zurückgetreten, er wurde in der Sitzung am 23. Juli wieder zum weiteren Ortsbeigeordneten gewählt. Das Beigeordnetentrio in Alsenz komplettiert noch Christina Schumacher (SPD).