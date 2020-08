Mitten hinein in den Lockdown fiel die Klavierreihe „Junge Stars der Klassik“. Am 15. März hätten die beiden Auftaktkonzerte gespielt werden sollen. Doch der Flügel blieb stumm. Nun wagt Lydia Thorn Wickert, die die Reihe mit der Stadt organisiert, einen neuen Anlauf.

Am 20. September soll nun der junge chinesische Pianist Cunmo Yin, der Erstplatzierte der jüngsten International Telekom Beethoven Competition, am Steinway Platz nehmen. Das zweite Konzert übernimmt mit dem Japaner Yuto Takezawa der Zweitplatzierte dieses hochkarätigen Wettbewerbs. Er spielt am 27. September. Um mehr Platz zu haben und die Zuhörer coronagerecht unterbringen zu können, zieht die Veranstaltungsreihe vom Westflügel der Orangerie um in die geräumige Stadthalle, wo sie auch in den ersten Jahren zu erleben war. Seit 2015 präsentiert die exquisite Recital-Reihe die Preisträger des Bonner Telekom-Wettbewerbs sowie anderer internationaler Spitzenwettbewerbe.

Mit 14 Jahren erste CD eingespielt

Cunmo Yin wurde 1993 geboren. Er begann mit neun Jahren mit dem Klavierunterricht und gab schon nach wenigen Monaten sein erstes Konzert. Mit 14 Jahren bereits nahm er seine erste CD auf mit allen „Transzendentalen Etüden“ von Franz Liszt. Nachdem er zunächst in Peking und Shanghai studiert hatte, wechselte er an die Musikhochschule Hannover, wo er zur Zeit von Gerrit Zitterbart unterrichtet wird. Er gab zahlreiche Solokonzerte in Deutschland, China und den USA.

Für seinen Auftritt in Kirchheimbolanden hat Cunmo Yin das ursprünglich angekündigte Programm verändert, wie Lydia Thorn Wickert mitteilt. Den ersten Konzertteil will er nun anstatt mit Beethovens 32 Variationen c-Moll und seiner „Appassionata“ mit der 3. Klaviersonate von Johannes Brahms f-Moll op. 5 bestreiten, mit dem weit ausgreifenden, tiefgründigen und aufwühlenden Werk hat innerhalb dieser Klavierreihe bereits 2019 der Südkoreaner Sae Yoon Chon sein Publikum gefesselt. Für den zweiten Teil bleibt es bei Liszts Klaviersonate h-Moll.

Auch Musik aus Japan im Programm

Eine Woche später wird sich Yuto Takezawa intensiv mit Beethoven auseinandersetzen. Sein Programm umfasst neben der berühmten „Mondscheinsonate“ auch die Klaviersonate Nr. 31 As-Dur op. 110. Von Brahms erklingen die Drei Intermezzi für Klavier op. 117 und Sechs Stücke für Klavier op. 118. Yuto Takezawa wird auch Musik aus seiner japanischen Heimat mitbringen. Wie vor zwei Jahren sein Landsmann Tomoki Kitamura hat er ein Stück des international renommierten Komponisten Tore Takemitsu ausgewählt: Rain Tree Sketch II. Für diese beiden Auftaktkonzerte läuft bereits der Vorverkauf über Reservix und das Büro der Stadthalle.

Schlusspunkt am 13. Dezember

Fortgesetzt wird die Reihe dann nach einem gewissen zeitlichen Abstand am 15. November mit dem Auftritt von Dmitry Shishkin. Den Schlusspunkt setzt am 13. Dezember die Künstlerin, die in der ursprünglichen Planung eigentlich den Auftakt hätte gestalten sollen, die Südkoreanerin Shihyun Lee. Dmitry Shishkin kommt als Mit-Preisträger des Concours de Geneve 2018, dort teilte er sich den 1. Preis mit Theo Fouchenneret, der im letzten Jahr zu Gast war in Kirchheimbolanden. Shishkin wird nach bisherigem Stand Werke spielen von Debussy, Mendelssohn Bartholdy, Schubert und Rachmaninow. Shiyun Lee, die beim Telekom-Wettbewerb den 3. Preis gewann, kündigt für ihren Auftritt Werke von Beethoven, Mendelssohn Bartholdy und Paul Hindemith an. Alle Konzerte beginnen um 18 Uhr.

Sieger des Cleveland-Wettbewerbs kommt

Inzwischen hat Lydia Thorn Wickert für 2021 ein weiteres hochkarätiges Klavier-Solokonzert angekündigt. Der 23-jährige Martin James Bartlett aus London wird am 21. März 2021 nach Kirchheimbolanden kommen. Er hat unlängst den renommierten Cleveland Wettbewerb gewonnen. „Dass er zum Dankgottesdienst anlässlich des 90. Geburtstags der Queen musiziert hat, wird bei unserem Publikum sehr gut ankommen“, ist Thorn Wickert überzeugt.