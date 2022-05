Zum Gedenktag an Anne Frank am 12. Juni veranstaltet das Jüdisches Museum der Nordpfalz in Winnweiler einen Informationsnachmittag nicht nur für Kinder.

Das Mädchen Anne Frank war eines der 1,5 Millionen jüdischer Kinder, die Opfer des Holocausts wurden. Am 12. Juni 1929 zwar in Frankfurt am Main geboren, liegen ihre familiären Wurzeln zum Teil aber auch in Landau in der Pfalz. Ihr berühmtes Tagebuch ist inzwischen in 70 Sprachen veröffentlicht worden. Jährlich am 12. Juni wird zum Gedenken und als bundesweiter Aktionstag zur Stärkung des Engagements für eine demokratische Gesellschaft und gegen Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung der „Anne Frank Tag“ begangen.

Auch Schicksal von 15 jüdischen Kindren aus der Nordpfalz Thema

Das Jüdische Museum der Nordpfalz in Winnweiler, in der Schlossstraße 37, bietet aus diesem Anlass am Sonntag, 12. Juni, von 14.30 bis 17.30 Uhr einen Informationsnachmittag an. Das Programm ist für Kinder ab zehn Jahren, für Jugendliche und Erwachsene geeignet, teilt das Museum mit. Der Ein- und Ausstieg der Besucher in die Erläuterungen kann dabei zu jedem Zeitpunkt erfolgen. Der Eintritt ist frei.

Über Anne Frank wird mittels Infotafeln, Videos, Bildpräsentationen, einschlägiger Literatur und in Gesprächen informiert. Weiter erläutert wird zudem die Geschichte von rund 15 jüdischen Kindern und Jugendlichen aus den früheren Landkreisen Rockenhausen und Kirchheimbolanden: Schicksale, über die teils erstmals öffentlich berichtet werde. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06302 1256 oder im Netz: www.jüdisches-museum-winnweiler.de.