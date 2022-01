Die Kommunale Impfstelle im Festhaus in Winnweiler ist auch in dieser Woche von heute, Montag, bis Samstag, 15. Januar, jeweils von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Termine gibt es unter www.impftermin.rlp.de oder Telefon 0800 5758100 (Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, sowie Samstag und Sonntag, 9 bis 16 Uhr). Zudem sind inzwischen auch Impfungen ohne Termin möglich: von Montag bis Samstag, je-weils 13.30 bis 16 Uhr. Mitzubringen sind der Impfpass und möglichst auch der Personalausweis.

Geöffnet hat am Samstag, 15. Januar, von 9 bis 16 Uhr auch die Kommunale Impfstelle in der Rockenhausener Donnersberghalle (Obermühle 1). Hierfür ist eine Registrierung erforderlich. Anmeldungen sind ab Dienstag, 9 Uhr, unter www.donnersberg.de möglich.

Die Ortsgemeinde Sippersfeld organisiert in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde und dem DRK-Ortsverein Winnweiler ebenfalls für Samstag, 15. Januar, 9 bis 16 Uhr, einen Impftag in der Dorfgemeinschaftshalle. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, allerdings werden – um die Wartezeit zu verkürzen – Zettel mit Nummern und Uhrzeiten vergeben. Sie gibt es ab heute, Montag, zu den üblichen Öffnungszeiten bei der VG-Verwaltung Winnweiler (Jakobstraße 29), sind aber auch am Tag selbst noch vor Ort erhältlich.