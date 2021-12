Die Eisenberger Impftage sind ein voller Erfolg. Diese Bilanz zogen Bürgermeister Bernd Frey (SPD) und der HNO-Facharzt Karl Barwich. Bislang erhielten in der Eisenberger Grundschule mehr als 1250 Menschen eine Impfung gegen das Coronavirus.

„Wir konnten den Impftakt von einer Minute über längere Zeit aufrechterhalten“, freut sich Karl Barwich im RHEINPFALZ-Gespräch. Der Ablauf sei schon Routine. 1250 Menschen haben sich von ihm und seinem Team in den vergangenen Tagen immunisieren lassen, bei einem Großteil handelte es sich um Booster-Impfungen. Nur in rund 200 Fällen ging es um Erst – oder Zweitimpfungen.

Für Personen über 30 Jahre wurde der Impfstoff Moderna verwendet. Dieser sei momentan in relativ großen Mengen verfügbar und ohne große Vorbereitung verwendbar. Für die Impfwilligen unter 30 Jahre wurde Biontech vorgehalten. Dieser Impfstoff muss vor dem Aufziehen in die Spritze noch aufbereitet werden. „Vor allem am Freitag waren viele junge Menschen da, die sich impfen ließen“, so Barwich weiter. Unter den Geimpften waren auch 30 Kinder und Jugendliche, darunter fünf Kleinkinder.

Einen großen Anteil an dem reibungslosen Ablauf hatte die Eisenberger Feuerwehr. Sie war jeweils am Samstag vor Ort und koordinierte die Nummernvergabe mit Zeitfenster. Bürgermeister Bernd Frey (SPD) zeigte sich zufrieden. „Wir haben ein positives Echo nicht nur aus der Verbandsgemeinde Eisenberg, sondern aus der gesamten Region“, berichtet er. Man habe gezeigt, dass man auch weiterhin Tempo in Sachen Impfungen vorlegen kann. Er hofft, dass dieses Beispiel Schule macht. Für die VG Eisenberg plane man auf jeden Fall weitere Impftage im neuen Jahr ein. Am Rande

Termin

Die Impfaktion wird am Mittwoch zwischen 9 und 12 Uhr im Gymnastiksaal der Pestalozzi-Grundschule weitergeführt. Darüber hinaus ist am heutigen Dienstag zwischen 9 und 17 Uhr der Impfbus der Landesregierung im Evangelischen Gemeindehaus.