Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagabend gegen 20 Uhr in der Buslinie 75 kurz nach der Haltestelle „Schlesierstraße“ in der Gartenstadt randaliert. Nachdem er nach Polizeiangaben zunächst gegen das Businventar trat, schlug er eine Scheibe mit dem Nothammer ein und verließ den Bus durch das eingeschlagene Fenster. Der Mann war zuvor am Hauptbahnhof in Ludwigshafen zugestiegen. Er wurde als circa 18 bis 20 Jahre und schlank beschrieben. Er hat braune lockige Haare, einen braunen Bart und trug eine schwarze Hose und einen schwarzen Pullover. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 0621 963-2122.