Die Pfalzliga-Damen der Handball-Region (HR) Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim rechnen sich im ersten Heimspiel des Jahres (Sonntag, 16 Uhr, IGS-Sporthalle Grünstadt) gegen die HSG Landau/Land etwas aus. Dabei kann sich das Team auf Top-Schützin Karoline Peter verlassen. Nicht nur auf dem Feld spielt sie eine tragende Rolle.

Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf einen potenziellen Nichtabstiegsplatz für die Damen der HR. Dennoch machte der Auftritt beim Tabellenprimus am vergangenen Sonntag Mut für den Rest der Runde. 30 Minuten lang waren die „Nordpfälzer Wölfinnen“ absolut gleichwertig. „Das war für unser Selbstvertrauen sehr wichtig, da es uns gezeigt hat, dass wir auch den stärkeren Teams etwas entgegensetzen können“, meint Karoline Peter, die mit durchschnittlich 4,8 Treffern pro Partie beste Werferin ihres Teams ist.

Gegen Landau, die im oberen Tabellendrittel der Pfalzliga daheim sind, aber die vergangenen beiden Partien verloren haben, würde Peter gerne an diese Leistung anknüpfen: „Wir möchten so gut wie möglich dagegenhalten und uns nicht unterkriegen lassen – dazu Kampfgeist und vor allem Teamzusammenhalt zeigen, egal wie der Spielstand gerade ist.“ Obwohl Karoline Peter erst 23 Jahre alt ist, zählt die Göllheimerin fast schon zu den „alten Hasen“ im sehr jungen Kader der HR.

Mit 23 Jahren schon viel Erfahrung

Bereits seit 2017 spielt die Linksaußenspielerin, die auch mal im Rückraum aufläuft, bei den Damen. Für sie ist es selbstverständlich, dass sie sich auch um den Nachwuchs im Kader kümmert. „Wir alle haben die Pflicht, die Jugendspielerinnen heranzuführen, als Vorbilder zu fungieren und sie für unser Team zu begeistern“, betont die Chemielaborantin, die zurzeit noch ein Bachelorstudium absolviert. Sie sei sehr ehrgeizig und versuche immer das Beste aus sich herauszuholen. Allerdings könne das auch schnell in die falsche Richtung gehen. „Ich bin auch sehr selbstkritisch und setze mich dadurch auch manchmal zu sehr unter Druck“, urteilt Peter, die in ihrer Freizeit gerne tanzt und reitet, über sich selbst. Gelingt es der Mannschaft wieder eine gute Leistung abzurufen, könnte eine Überraschung gegen Landau möglich sein.

Das Herrenteam dürfte gegen die Südpfälzer der HSG Landau/Land II (Sonntag, 18 Uhr) doppelt motiviert sein. Zum einen wollen sie zeigen, dass die beiden Niederlagen aus den vergangenen zwei Spielen nur Ausrutscher waren, zum anderen möchten sie für die knappe Niederlage im Hinspiel Revanche nehmen. Vier Niederlagen am Stück kassierten die Gäste in der Hinrunde, haben sich mittlerweile aber stabilisiert und stehen im Mittelfeld der Bezirksliga. Die „Nordpfälzer Wölfe“ haben zwar den Aufstiegsplatz hergegeben, sind als Dritter mit einem Punkt Rückstand auf Rang zwei aber noch im Aufstiegsrennen in die Verbandsliga.

Die Tipps

Experten-Tipp von Karoline Peter:

Damen: HR – HSG Landau/Land 20:25

Herren: HR – HSG Landau/Land 2 25:23

RHEINPFALZ-Tipp:

Damen: HR – HSG Landau/Land 23:26

Herren: HR – HSG Landau/Land 2 29:26