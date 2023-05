Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jubel mit drei Tagen Verspätung! Trotz einer Niederlage. Die Damen des BBC Rockenhausen haben mittlerweile zwei Siege auf dem Konto – ohne ein einziges Match auf dem Feld gewonnen zu haben. Dahinter stecken vor allem die Gegner.

In der Landesliga Rheinhessen-Pfalz 1 hatte der bis dato ungeschlagene ASC Mainz III am vergangenen Samstag erneut eindrucksvoll seine Überlegenheit demonstriert und 88:28 in der Nordpfalz gewonnen.