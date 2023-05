Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine packende Basketball-Partie, die lange im Gedächtnis bleiben wird. Mit Dramatik pur. Mit Spannung auf dem Spielfeld bis in die Schlusssekunden. Aber auch mit tragischen Geschichten. Dem Überraschungscoup war die Damenmannschaft des TV Kirchheimbolanden in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz 2 dank einer famosen Leistung ganz nahe – am Ende beherrschten aber schwere Verletzungen die Schlagzeilen des Spitzenspiels.

„So ein Match habe ich noch nicht erlebt. Sportlich auf hohem Niveau. Mit starken Leistungen auf beiden Seiten. Ein Spiel, das eigentlich richtig Spaß machte. Auch der Gegner zollte viel Lob.