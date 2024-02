Ewig könne er nun mal nicht weitermachen, sagt Hausarzt Matthias Hütt aus Kirchheimbolanden. Er tritt – langsam – den Rückzug an. Doch die Zukunft der Praxis ist gesichert.

Vor mehr als drei Jahren fing Hausarzt und Allgemeinmediziner Matthias Hütt an, über einen Nachfolger für seine Praxis in Kirchheimbolanden nachzudenken. Jetzt hat er die aus seiner Sicht optimale Lösung gefunden: Die Praxis Hütt wird zum 1. April als „Filiale“ in die MEDI-MVZ Alzey integriert.

Diese Verbindung kam zustande, weil Hütt mit dem Vorsitzenden von MEDI-Südwest, dem Alzeyer Allgemeinmediziner Ralf Schneider, enge Kontakte pflegt. Hütt ist selbst Mitglied bei dem Ärzteverband und über die Zusammenarbeit im Ärztenetzwerk „medidoc Rheinhessen“ seit vielen Jahren mit Schneider befreundet.

„Ein absoluter Glücksfall“

„Für uns ist das ein absoluter Glücksfall“, freut sich Hütt. „Nach so vielen Jahren will man ja, dass die Praxis weiterbesteht und dass die Patienten auch in Zukunft gut versorgt sind.“ Gleichzeitig war für ihn immer klar: „Ich will nicht so lange arbeiten, bis ich umfalle.“ Er wolle noch etwas vom Leben haben, seine Enkel genießen, Zeit für seine Frau und seine behinderte Tochter haben.

Besonders wird es seine „Stamm“-Patienten wohl freuen, dass Hütt zwar mit seinen 65 Jahren kürzertreten, jedoch als Angestellter im MEDI-MVZ mit einer halben Stelle in seiner alten Praxis weiterarbeiten will. Außerdem werden auch eine Weiterbildungsassistentin und eine angestellte Ärztin sowie fünf Medizinische Fachangestellte übernommen und weiterbeschäftigt. Die Patienten werden also weiterhin die bekannte Mannschaft bei ihren Arztbesuchen antreffen. Im Sommer soll dann eine weitere Ärztin mit einer halben Stelle das Team in Kirchheimbolanden verstärken. „Wenn ich die Praxis einfach hätte schließen müssen, dann hätten meine Patienten sich auf andere Praxen verteilen müssen“, so Hütt. Aber das sei bekanntermaßen heute ein fast aussichtsloses Unterfangen. „Jeder meiner Kollegen tut was er kann. Aber sie sind alle bereits jetzt am Anschlag“, weiß Hütt.

EDV an drei Standorten gleich

Doch jetzt gibt es für die etwa 2500 Patientinnen und Patienten der Praxis Hütt durch die Eingliederung ins Alzeyer MVZ eine Perspektive. Für sie ändert sich nur der Name, sie bleiben aber in ihrer gewohnten Hausarzt-Praxis am Standort. Außerdem können sich bei Bedarf auch im MVZ Alzey behandeln lassen. Dass das unkompliziert klappt, dafür sorgt eine einheitliche EDV an allen Standorten des MEDI-MVZ. „Alle Patienten-Daten werden in allen drei Praxen verfügbar sein“, betont MVZ-Inhaber Ralf Schneider. Glücklicherweise arbeite die Praxis Schneider mit einem IT-Experten zusammen, der sich künftig um die Software der MVZ-Praxen kümmern wird, sagt Hütt. „Alleine das ist eine riesige Erleichterung für uns.“

Die Zukunft der hausärztlichen Versorgung

Die Mitarbeiterinnen von Hütt wurden von ihren neuen Kolleginnen aus Alzey bereits in die neue Software eingearbeitet. „Die Vorbereitungen für die Integration der Praxis Hütt laufen bereits seit etwa einem halben Jahr“, sagt Schneider. Dazu gehörten auch die Absprachen mit der Kassenärztlichen Vereinigung und die neuen Arbeitsverträge des gesamten Teams der Praxis Hütt. Zudem mussten einige rechtlichen Fragen geklärt werden.

Die Erweiterung des MEDI-MVZ bis in den Donnersbergkreis ist aus der Sicht von Ralf Schneider ein klares Zeichen dafür, dass dieser Versorgungsform „die Zukunft im Bereich der hausärztlichen Versorgung gehört“. Schneider hatte vor zwei Jahren das erste MEDI-MVZ in Rheinland-Pfalz gegründet. Ein Jahr später wurde die Praxis des langjährigen Alzeyer Allgemeinmediziners Romeo Spemann integriert: Damals wurden neben dem Alzeyer Arzt fünf medizinische Fachangestellte und etwa 1100 Patientinnen und Patienten übernommen.

Chance für Teilzeitbeschäftigung

Die bisherigen Inhaber Spemann und Hütt wüssten ihre Praxen in guten Händen, könnten mit reduzierter Arbeitszeit langsam aus dem Beruf aussteigen und hätten dabei die Belastung durch Bürokratie und Praxisleitung los, schildert Schneider die Vorteile für die Mediziner.

Auch in Sachen Ärztenachwuchs biete diese Organisationsform Chancen. „Wir haben ab Sommer eine Ärztin, die drei Kinder hat. In unserer MVZ kann sie ihre Arbeit so gestalten, dass sie Arbeit und Familie unter einen Hut bekommt“, so Hütt. Eine Vollzeitstelle oder eine Einzelpraxis wäre für sie niemals in Frage gekommen.

Was die Patientenversorgung anbelangt, sehen sowohl Hütt als auch Schneider große Vorteile durch die Eingliederung der Hütt-Praxis. Diese können normalerweise in ihrer gewohnten Umgebung versorgt werden, und wenn es zu Engpässen komme – wie es in Coronazeiten der Fall war – könne man auch mal mit medizinischem Fachpersonal aus den jeweils anderen beiden Praxen einspringen. „Unsere Mitarbeiterinnen stehen dem Ganzen sehr positiv gegenüber“, weiß Hütt.

Investoren bekamen einen Korb

Von vorn herein sei für ihn nur ein ärztlich geführtes MVZ in Frage gekommen. „Eine Übergabe an ein investorengeführtes Versorgungszentrum wollte ich auf gar keinen Fall“, so Hütt dazu. Er habe ein derartiges Angebot erhalten und abgelehnt. Er sei mit deren Konzept nicht einverstanden. Das sei in den meisten Fällen, in kurzer Zeit viel Geld herausschlagen und sobald der Gewinn nicht mehr wächst, das Ganze aufzugeben. „Das hätte die Praxisschließung nur herausgezögert, nicht verhindert“, ist Hütt sicher. Auch Schneider ist kein Freund der investorengeführten MVZ. „Wir wollen als Ärzte unabhängig sein und nach ärztlichen Kriterien arbeiten, nicht gewinnorientiert “, so Schneider. Aus diesem Grund komme für ihn ein Betrieb durch einen börsennotierten Investor oder ein Krankenhaus nicht in Frage.

In der ersten Aprilwoche wird die Praxis Hütt geschlossen bleiben. „Da wird dann auch baulich bisschen was verändert“, kündigt Hütt an. Danach geht vieles –, aber nicht alles –, wie gewohnt weiter.

Stichwort: Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)

In einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) schließen sich mehrere Ärzten und Kassensitze zusammen. Einen Kassensitz kann man auf maximal vier Ärzte verteilen. Die Arbeit kann also besser den individuellen Wünschen und der Lebenssituation angepasst werden. Gerade vor dem Hintergrund, dass man auch junge Menschen mit Kindern oder Kinderwunsch in den medizinischen Berufen halten will, kann das ausschlaggebend sein. In einem MVZ können Ärzte als Angestellte oder Vertragsärzte tätig sein, sie unterstehen alle einem ärztliche Leiter. Träger eines MVZ können, müssen aber keine Ärzte sein. Für die Tätigkeit in einem MVZ ist der Facharztstatus nötig. Der entscheidende Vorteil bei der Arbeit in einem MVZ ist, dass sich Ärzte und medizinische Fachangestellte durch diese Organisationsform besser auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können, weil das Praxismanagement, zu dem die digitale und die betriebswirtschaftliche Verwaltung gehören, ausgelagert wird. Für die Gesundheitsversorgung der Patienten bleibt dem medizinischen Fachpersonal daher mehr Zeit.