Für Hannes Ebener waren es die beiden ersten Wettkämpfe in diesem Jahr. Der 18-Jährige von der TSG Eisenberg lief bei den Pfalzmeisterschaften über die 800 und 1500 Meter zur Meisterschaft. Auch andere Sportler aus dem Donnersbergkreis erzielten gute Ergebnisse.

„Ich habe mein Abi geschrieben, deshalb hatte ich im ersten Halbjahr nicht so viel Zeit und Muße für Leistungstraining“, gestand Hannes Ebener. Doch der Eisenberger trainierte dennoch weiter eifrig. Und er zeigte sich bei den Pfalzmeisterschaften auf seiner „Hausbahn“ im Eisenberger Waldstadion über die 800 Meter der Männer und der männlichen Jugend 18 auch in guter Frühform. Ebener gewann in der Zeit von 2:03,11 Minuten. „Mit der Zeit bin ich nicht ganz zufrieden, aber es war eigentlich voll in Ordnung, wie es gelaufen ist“, sagte der TSG-Athlet.

Am Samstag hatte er drei Konkurrenten, die neun bis 13 Jahre älter waren als der zukünftige BWL-Student. Einen Tag später siegte Ebener dann in Haßloch in der Klasse Jugend U20 über die 1500 Meter. „Da bin ich aber alleine gestartet und wollte voll auf Zeit laufen“, sagte der zweifache Pfalzmeister und betonte: „In diesem Jahr möchte ich mich eigentlich mehr auf die 1500 Meter konzentrieren. Das Ziel ist es, über diese Strecke bei den deutschen Meisterschaften dabei zu sein.“ In der Zeit von 4:30,42 wurde Ebener U20-Pfalzmeister U20. „Auch das war in Ordnung, aber ich will 2024 die 4:05 Minuten knacken.“

Super: Sonnenschein, nicht zu heiß und kein Wind

Bei den Titelkämpfen am Samstag in Eisenberg herrschten tolle Bedingungen. Sonnenschein die ganze Zeit, aber nicht zu heiß und kein Wind. Neben den Frauen und Männern waren auch die männlichen und weiblichen Jugenden der U18 und U14 am Start.

„Wir hatten 374 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das waren die höchsten Zahlen nach Corona. Es lief eigentlich bis auf kleinere Probleme bei der Zeitnahme, die aber schnell in den Griff zu bekommen waren, alles glatt“, sagte Andrea Bringmann, Abteilungsleiterin der TSG Eisenberg.

Platz drei für die 4x75-Meter-Staffel

Neben Hannes Ebener feierten auch andere Athletinnen und Athleten des Veranstalter gute Ergebnisse. Fabio Matheis belegte über die 400 Meter der Männer in der Zeit von 54,38 Sekunden den zweiten Platz hinter Sieger Julian Weis (LCO Edenkoben/51,06). Lukas Hunsinger holte über die 100 Meter Hürden in 16,63 Sekunden bei der männlichen U18 den dritten Rang und wurde im Dreisprung mit 11,45 m Zweiter. Leon Schmidt erreichte im Diskuswurf mit 27,68 m Silber. Genauso wie Emma Dörner über die 100 Meter der weiblichen U18-Jugend. Die Eisenbergerin sprintete in 12,97 Sekunden ins Ziel und war auch über die 200 Meter (27,51 Sekunden) Zweite. Elena Matheis holte über die 800 m der U18 in 2:44,16 Minuten die Silbermedaille.

In der Altersklasse U14 wurde die 4x75-Meter-Staffel der TSG mit Max Frey, Elias Goyert, Tim Jona Schmidt und Otis Adam Dritte. Milena Daulton holte beim Weitsprung der U13 Bronze. Tim Jona Schmidt wurde im Weitsprung U12 mit einer Weite von 4,31 Metern Zweiter.

Rockenhausens Owei Ogilizibe siegt über 75 Meter

Auch Athleten von anderen Donnersberger Vereinen feierten gute Resultate: Owei David Yabo Ogilizibe von der VT Rockenhausen wurde Pfalzmeister in der U12 über die 75 Meter in der Zeit von 10,10 Sekunden und Dritter über die 800 Meter in 2:37,49 Minuten in der gleichen Altersklasse. Constanze Schmidt vom LC Donnersberg lief über die 1500 Meter der Frauen in 5:01,18 Minuten auf den zweiten Platz.

Von der VT Rockenhausen holte Dennis Grün über 800 m Bronze. Der 27-Jährige wurde in 2:25,41 Minuten Dritter. Katrin Niggul vom SV Kirchheimbolanden belegte beim Diskuswurf der Frauen Platz sechs. Fin Hofstadt (SV Börrstadt) erzielte im Weitsprung (U12) den sechsten Rang mit 4,06 m. Sein Teamkollege Lukas Huxel wurde ebenfalls Sechster über die 800 Meter in 2:51:34 Minuten.

Die Sprinterinnen der Gemeinschaft Eisenberg/Freinsheim/Grünstadt mit Sarah Jalloh, Merle Brammert-Schröder, Yvonne Ruckert und Astrid Eisenbarth holten sich unterdessen den Pfalztitel bei den 4x100-m der Frauen in 51,65 Sekunden.