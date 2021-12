Nachdem nach dem Ersten Beigeordneten Rainer Greth (SPD), der bereits im Oktober aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt hatte, auch die Beigeordnete Anke Gillmann (SPD), diesmal ohne Angaben von Gründen, zurückgetreten war, wurde im Rahmen einer Dringlichkeitssitzung neue Beigeordnete gewählt.

Für Greth war bereits in der Sitzung davor Reiner Krennerich (SPD) in den Gemeinderat nachgerückt. Als Nachrücker für Gillmann wurde jetzt Markus Haage (SPD) verpflichtet. Für die Position des Ersten Beigeordneten wurden die Ratsmitglieder Ralf Haage und Mathias Hennen (beide SPD) vorgeschlagen. Das ebenfalls vorgeschlagene Ratsmitglied Bernd Spieß (WG Grünewald) lehnte eine Kandidatur ab.

In geheimer Wahl erhielt Ralf Haage in geheimer Wahl vier Stimmen, auf Mathias Hennen entfielen zwei Stimmen. Für das Amt des weiteren Beigeordneten wurden erneut Mathias Hennen (SPD) und Bernd Spieß (WG Grünewald) vorgeschlagen, wobei Spieß erneut auf eine Kandidatur verzichtete. Mathias Hennen erhielt dann anschließend alle sechs Stimmen der anwesenden Ratsmitglieder. Beide Beigeordnete wurden von Ortschef Gunter Keller vereidigt.

Weiteres Thema im Rat:

Wegen vieler Anlandungen soll der Moschelbach im Bereich der Gemeinde an verschiedenen Stellen ausgebaggert werden. Außerdem soll der Bewuchs zurückgeschnitten werden. Ratsmitglied Spieß hielt es zum Schutz vor dem Hochwasser – gerade für die Anlieger der Hauptstraße und eines Teils der Amtsgasse – für notwendig, das Gewässer großzügiger auszuräumen. An der Brücke zum Anwesen Geib unterhalb der Ortslage müsse unbedingt etwas getan werden. Dies sah auch Ortsbürgermeister Gunter Keller so, der sich mit der Verbandsgemeinde als unterhaltungspflichtiger Körperschaft für den Moschelbach als Gewässer III. Ordnung in Verbindung setzen und auf schnelle Umsetzung drängen will. Gefragt wurde auch, ob ein Bagger im Gewässerlauf eingesetzt werden könne, was ebenfalls geklärt werden soll.