Ein Ehepaar hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegenseitig angegriffen. Laut Angaben der Polizei mussten die Beamten kurz nach Mitternacht ausrücken, weil sich das Paar inklusive Tätlichkeiten stritt. Beide hatten zu dieser Zeit bereits erheblich dem Alkohol zugesprochen. Da laut Polizei die Aggression mutmaßlich vom Mann ausging, sollte er die gemeinsame Wohnung verlassen. Ihm mangelte es jedoch an Einsicht, deswegen musste die Streife nachhelfen. Als er sich dem widersetzte, wurde er für ein paar Stunden in eine Gewahrsamszelle gebracht.

Die Streithähne erlitten nur leichte Verletzungen. Gegen die Eheleute wurden Strafverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung eingeleitet. Hinzu kommt gegen den Ehemann ein Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.