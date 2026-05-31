Zum Abschluss der Saison waren einige RVB-Radballer im hessische Laubach beim größten Radball-Einladungsturnier, zumindest innerhalb Deutschlands, dabei.

Der RV Laubach veranstaltet jedes Jahr ein zweitägiges Turnier, um gerade die Nachwuchsförderung im Radball hoch zu halten. Darum folgten aus diesmal gerade die jungen Sportler dieser Einladung gerne, um sich mit Teams auf nationaler Ebene zu messen. Für den Radfahrer-Verein Bolanden gingen Lars Bierling und Kolja Maiorov als Bolanden I sowie Niklas Persohn und Jannik Köhler als Bolanden II in der Anfängerklasse an den Start. Beide Teams wollten dies auch als Leistungstest nutzen, um dann in der kommenden Saison in den Ligabetrieb zu starten.

Bolanden I konnte gleich mit einem 2:0 gegen das Heimteam von Laubach II ein Ausrufezeichen setzen. Nach dem vereinsinternen 1:1-Unentschieden und einer 1:3-Niederlage gegen Leipzig, fanden Bierling und Maiorov erst zweiten Tag mit einem 2:1-Sieg gegen Luckenwalde, einem klaren 3:0 gegen Laubach I und einem 2:1 gegen Arheilgen zurück in die Erfolgsspur. Für Bolanden II begann das Turnier mit einem 0:3-Dämpfer gegen Leipzig. Dann berappelten sich Persohn und Köhler jedoch schnell und fanden mit einem 5:0-Sieg gegen Laubach I zurück ins Turnier. Am zweiten Tag konnten beide jedoch die gute Tendenz nicht weiter umsetzen und beendeten das Turnier mit drei torlosen Unentschieden gegen Arheilgen, Laubach II und Luckenwalde.

U11-Duo auf Platz fünf

Mit diesen Ergebnissen erreichten Bierling und Maiorov auf den Silberrang hinter Leipzig, Persohn und Köhler verpassten mit Rang vier nur denkbar knapp den Schritt auf Treppchen im Starterfeld der sieben Teams. Das Podest finalisierte Laubach II auf dem dritten Platz.

In der U11-Klasse gingen Moritz Geißler und Mio Simon ebenfalls in einem Siebener Starterfeld auf Torejagd. Nach zwei Niederlagen gegen Laubach (2:4) und Leipzig (1:2) fanden sie mit einem 4:0 gegen Luckau in die Erfolgsspur. Jedoch begann auch der zweite Tag wieder mit einer Niederlage gegen Klein-Winternheim II (0:2), bevor mit einem 2:2 gegen Luckenwalde und einem 3:0-Sieg gegen Klein-Winterheim I das Turnier versöhnlich abgeschlossen wurde. Das U11-Duo belegte den fünften Platz.

Sziedat und Hack in verschiedenen Teams

Der Herrenmix am Samstagabend stellt für viele Radballfreunde immer wieder ein Highlight des Turniers dar. In diesem Jahr warfen vom RVB Markus Hack und Peter Sziedat ihre Namen in den Lostopf. Aus diesem werden jeweils ein Feldspieler und ein Torwart gezogen. Um später die Teams unterscheiden zu können, wurden ihnen Landeshauptstädte als Namen gegeben.

Für Team Stuttgart ging Hack mit seinem Lospartner Hanno Stuntebeck aus Arheilgen auf Torejagd. Die Vorrundengruppe B war für beide dann ein ständiges Auf und Ab. Nach einem 9:1-Torefestival folgte ein 2:7-Dämpfer. Im Anschluss gab es einen 6:1-Erfolg, bevor eine 1:5-Niederlage die Vorrunde beschloss. Somit lagen sie nach absolvierter Vorrunde auf Platz drei. In der Zwischenrunde schied das Team dann aus und konnte nur noch vom Spielfeldrand dem finalen Turnierverlauf verfolgen.

Erst im Finale geschlagen

Sziedat und sein zugeloster Partner Lars Henning aus Naurod starteten als Team Berlin. In der Vorrundengruppe C konnten sie vier Siege (3:1, 3:2, 8:2 und 6:1) verbuchen und lösten das Ticket fürs Viertelfinale. Auch hier und im Halbfinale konnten sie jeweils als Gewinner vom Feld fahren. Im anstehenden Finale liefen sie jedoch schnell einem 0:2-Rückstand hinterher. Auch beste eigenen Chancen blieben ungenutzt. Nach einer starken kämpferischen Leistung stand am Ende eine knappe 2:3-Niederlage. „Mehr war dann leider nicht mehr drin, wenn wir diese ersten guten Chancen selbst nicht nutzen“, fasste Sziedat erschöpft zusammen. Dennoch waren beide sehr zufrieden. „Dafür, dass wir uns vor dem Turnier noch nie gesehen haben, haben wir uns echt super verkauft.“ Auch die Fans am Spielfeldrand waren erfreut über den spannenden Spielverlauf.

Für die RVB-Radballer geht es nun in die Sommerpause. Das U11-Team Mio Simon und Moritz Geißler hatte am zweiten Mai-Wochenende Mai den finalen Pokalspieltag bestritten und mit einem 2:0-Sieg gegen Gau-Algesheim die Saison positiv beschlossen. Die voran gegangenen Spiele gegen Klein-Winternheim I (0:2), Hechtsheim (0:9) und Ebersheim (0:4) gingen jedoch wieder teils deutlich verloren. Das Oberliga-Team Noah Gehrhardt und Peter Sziedat konnte am letzten Oberliga-Spieltag aus privaten Gründen gar nicht antreten und beendete die Saison auf dem vierten Tabellenplatz.