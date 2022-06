Bislang Unbekannte haben am Wochenende in der Winnweilerer Straße „Am Schwimmbad“ einen seitlichen Gullydeckel ausgehoben und in ein nahe gelegenes Gebüsch geworfen. Die Tat ist am Sonntagvormittag gemeldet worden – eine Streife hat vor Ort nachgesehen, den Deckel gefunden und wieder eingesetzt. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und betont, dass derartige Handlungen „keine Lausbubenstreiche, sondern Verkehrsstraftaten“ darstellen. Der fehlende Gullydeckel bedeute eine erhebliche Gefahr für Verkehrsteilnehmer. Hinweise werden erbeten an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.