Das Telekommunikationsunternehmen Deutsche Glasfaser schließt drei weitere Gemeinden im Donnersbergkreis an das Glasfasernetz an. Nach Auskunft des Unternehmens starten Ende Juni die Tiefbauarbeiten in Steinbach, Stetten und Morschheim. Wie die Deutsche Glasfaser mitteilt, sollen ab der kommenden Woche erste Hausbegehungen stattfinden, um die Verlegung der Glasfaserleitungen auf den Grundstücken zu planen. Das damit beauftragte Partnerunternehmen sei die Firma Geodesia. Die Hausbegehungen seien wichtig um festzulegen, wo und wie die Leitungen auf dem Grundstück verlegt werden könnten. Auch die Installationswege im Haus würden dabei festgelegt. Standardmäßig erfolge eine kostenlose Installation im Keller oder Erdgeschoss. Individuelle Lösungen könnten Kunden am Tag der Begehung mit dem Baupartner besprechen und vereinbaren. Der beauftragte Baupartner komme direkt auf die Kunden zu, um einen Termin für die Hausbegehung zu vereinbaren. Sollte er niemanden antreffen, hinterlasse er eine Karte zur erneuten Kontaktaufnahme im Briefkasten.

Weitere Informationen:



Online unter www.deutsche-glasfaser.de, telefonisch unter 02861 890 600 oder persönlich im Servicepunkt in Göllheim (Hauptstraße 35, mittwochs 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr). Bei Fragen zum Bau: 02861 890 60 940 (kostenlose Bau-Hotline der Deutschen Glasfaser), montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr.