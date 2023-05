Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Monika Reuter liebt es, Geschichten zu erzählen. Ihre lebenslange Freude daran wollte sie nun auch mit anderen teilen. Seit Mai dieses Jahres hat sie ihre „Geschichten im Hof“ angeboten. Der Abschlussabend der kleinen Reihe fand am Dienstag statt.

Der Abend mit „Geschichten vom Frieden“ fand allerdings nicht, wie sonst, in ihrem Hof in der Langstraße in Kirchheimbolanden, sondern im Haus Frank in Marnheim statt – witterungsbedingt.