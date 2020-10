Erstmals in seiner internationalen Karriere war FIFA-Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann im ehrwürdigen Wembley-Stadion im Einsatz. Am Sonntagabend gewann Gastgeber England in der Nations League gegen Belgien mit 2:1. So hat der 37-jährige Gauersheimer diese Reise erlebt.

Christian, im Wembley-Stadion in der Verantwortung zu stehen, war für dich ein Novum. Lass uns an deinen Eindrücken teilhaben.

Es ist einfach diese besondere Atmosphäre, die ich an diesem Ort gefühlt habe. Diesen Rasen zu betreten, diese Historie zu spüren. Das waren überragende Momente. Mit einer Kapazität von rund 90.000 Zuschauern ist es nach dem Camp Nou in Barcelona das zweitgrößte Stadion in Europa. Durch Corona musste das Spiel ohne Fans stattfinden.

Wie war das?

Natürlich fehlte die Kulisse auf den Tribünen, gerade bei so einem Topspiel. Dennoch war es ein gutes Spiel und unsere Schiedsrichter-Performance hat absolut gepasst.

Welche besonderen Hygienevorschriften musstet ihr einhalten?

Wir waren – wie üblich – komplett unter uns in einem Hotel, isoliert von anderen Gästen mit separaten Räumen für alle Mahlzeiten etc. untergebracht. Den obligatorischen Test habe ich vor dem Abflug wie für die internationalen Spiele üblich in einem mit der Uefa kooperierenden Labore in Heidelberg gemacht. Dann musste ich online Einreisedokumente ausfüllen, um in England ohne Quarantänepflicht einreisen zu können. Dies wird von Land zu Land unterschiedlich gehandhabt. Der Aufwand vor den Spielen ist definitiv größer geworden. Doch es ist nun mal erforderlich und durch die Abschottung und den Testrhythmus habe ich auch ein gutes Gefühl, wenn ich unterwegs bin.