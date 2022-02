Am Sonntag, 27. Februar, findet um 17 Uhr eine Friedensaktion für die aktuelle Situation in der Ukraine in Winnweiler statt. Aufgrund der eskalierten Situation und der unmittelbaren Kriegsbedrohung in der Ukraine rufen der Evangelische Frauenkreis, die Kfd und die Kolpingfamilie Winnweiler zum gemeinsamen Gebet am Ökumenischen Friedenskreuz (Ecke Neugasse/Am Rauhenweg/Schulstraße) in Winnweiler auf. „Beten wir gemeinsam für den Frieden und verbinden uns mit den Menschen in der Ukraine“, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung. Am Friedenskreuz hat jeder die Möglichkeit, eine Kerze für den Frieden zu entzünden.

Auch in Kirchheimbolanden findet am Sonntag um 17 Uhr eine Friedensaktion statt: Der Arbeitskreis Kirchheimbolander Friedenstage lädt zu einer Friedensmahnwache auf dem Römerplatz in Kirchheimbolanden ein. Als Zeichen der Solidarität sollen Blumen oder Friedenslichter mitgebracht werden.