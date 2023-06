Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Um ein Haar wäre die 100er Marke noch mal geknackt worden. Doch auch so hat der BBC Fastbreakers Rockenhausen am Samstagabend den heimischen Zuschauern in der Donnersberghalle seine athletische und technische Überlegenheit eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Den abstiegsbedrohten TV Oppenheim schlug der Vizemeister zum Saisonabschluss in der Landesliga Rheinhessen/Pfalz deutlich mit 98:63 (42:30).

BBC-Akteur Matthias Cramme war schon in den ersten Minuten extrem heiß gelaufen. Da versenkte der Distanzwurfspezialist bereits drei Dreier. Drei weitere sollten im weiteren Spielverlauf folgen. Auf