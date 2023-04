Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwar haben die Corona-bedingten Hygienevorschriften in der Schlussphase der Fußballbundesligasaison keine Besuche mehr in den Stadien zugelassen, trotzdem war der Gauersheimer FC-Bayern-Fanclub „Pfälzer Bazis“ bei den Heimspielen seines Herzensklubs und auch beim Pokalfinale in Berlin irgendwie dabei. Möglich machte dies eine Aktion des FCB.

Ohne Dauerkarte ist es äußerst schwierig, ein Heimspiel der Bayern zu besuchen. Anfang Februar hat es Sascha Hack, der Vorsitzende des Gauersheimer Fanclubs, aber geschafft, 40 Karten