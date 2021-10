Zur digitalen Aktionswoche „Familie, Job, Karriere“ lädt die für die Westpfalz zuständige Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens von 15. bis 19. November ein. Dabei wird täglich ab 9 Uhr ein zirka zweistündiger Online-Vortrag rund um den (Wieder-)Einstieg ins Berufsleben angeboten. Im Einzelnen stehen folgende Themen auf dem Programm: „Jobsuche – agieren statt reagieren“ (Montag), „Wiedereinstieg – gut geplant“ (Dienstag), „Haltung zeigen – souverän kommunizieren und reagieren“ (Mittwoch), „Geschickt verhandeln – so klappt es“ (Donnerstag) und „Der Ich-Weg – die eigene Biografie im Fokus“ (Freitag). Interessierte können sich im Paket für alle oder auch für einzelne Vorträge anmelden. Dies ist möglich über die Internetseite der Agentur für Arbeit unter arbeitsagentur.de/vor-ort/kaiserslautern-pirmasens/familiejobkarriere oder per E-Mail an Kaiserslautern-Pirmasens.BCA@arbeitsagentur.de. Infos gibt es auch bei Nadja Schäfer unter Telefon 0631 3641526.