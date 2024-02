Zum dritten Mal binnen eines Jahres wird Wasser für einen Teil der Bürger in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land teurer. Das ist nicht schön, laut Verwaltung aber notwendig. Mancher sieht das allerdings ein wenig anders.

Begonnen hat der „Hattrick“ im Februar des Vorjahres: Da hatte der VG-Rat Nordpfälzer Land die Gebühren für Frisch- und Abwasser rückwirkend zum 1. Januar 2023 angehoben. Grund waren damals die zu erwartenden Mehrkosten für Energie- und Wasserbezug. Die Erhöhung war allerdings je nach Wohnort unterschiedlich ausgefallen. Dies rührt daher, dass die Werke der zum 1. Januar 2020 fusionierten Verbandsgemeinden Alsenz-Obermoschel und Rockenhausen noch getrennt arbeiten – bis 2030 muss der Zusammenschluss erfolgt sein. Durchschnittlich hatte die Verwaltung durch die Anhebung für einen vierköpfigen Haushalt mit einer Mehrbelastung von 22 bis 26 Euro per anno gerechnet.

Im Dezember folgte – ebenfalls rückwirkend zum Jahresbeginn – Anstieg zwei: Dieser blieb aber auf das Gebiet der früheren VG Alsenz-Obermoschel beschränkt. Denn dort seien deutlich mehr Rohrbrüche aufgetreten und Unterhaltungsmaßnahmen notwendig gewesen als vorgesehen, so die Begründung der Verwaltung. Daher wurde der Kubikmeterpreis für Frischwasser um zehn Cent auf 2,09 Euro und die nach Durchflussmenge gestaffelte Grundgebühr für Wasserzähler um 1,78 beziehungsweise 2,78 Euro pro Monat angehoben. Erwartete Zusatzkosten für den Durchschnittshaushalt: 52,75 Euro im Jahr.

Unterhaltungsaufwand und Kosten steigen weiter

Nun also der dritte Streich – wieder sind die Bürger der ehemaligen VG Alsenz-Obermoschel betroffen. Denn dort sind „dieses Jahr erneut hohe Unterhaltungsaufwendungen dringend notwendig und auch wieder einige Rohrbrüche zu erwarten“, so der stellvertretende kaufmännische Werkleiter Uwe Wiesen in der gemeinsamen Sitzung von VG-Rat und Werkausschuss im Katzenbacher Bürgerhaus. Zudem „belasten weiterhin steigende Wasserbezugs- und Energiekosten sowie Zinsaufwendungen und Personalkosten das Planergebnis“.

Ohne weitere Korrektur weise der Wirtschaftsplan einen sogenannten ausgabewirksamen Verlust in Höhe von rund 67.000 Euro aus – diesen hätte die Verbandsgemeinde über allgemeine Haushaltsmittel abzudecken, „was unbedingt zu vermeiden ist“, so Wiesen. „Wir dürfen es nicht“, ergänzte Bürgermeister Michael Cullmann. Denn bei einem nicht ausgeglichenen Haushalt – inzwischen obligatorisch von der Kommunalaufsicht gefordert – müsste sich die VG das Geld beispielsweise über die Umlage von den Ortsgemeinden und diese über die viel diskutierte Grundsteuer B von den Bürgern zurückholen. Kein in Frage kommendes Szenario.

Zwölf Cent mehr für Kubikmeter Frischwasser

Daher hat die Verwaltung empfohlen, den Kubikmeterpreis für Frischwasser um zwölf Cent auf 2,21 Euro und die nach Durchflussmenge gestaffelte Grundgebühr um jeweils einen Euro anzuheben. „Ein normaler Hauswasserzähler kosten dann künftig 198 statt wie bisher 186 Euro im Jahr“ erläuterte Wiesen. Der Vier-Personen-Haushalt zahlt bei einem Verbrauch von 160 Kubikmetern nach dieser Rechnung jährlich weitere 33,39 Euro mehr. Das Wasserwerk Alsenz-Obermoschel käme dann mit einer schwarzen Null heraus – unter dem Strich steht allerdings mit den drei Erhöhungen binnen eines Jahres einen durchschnittlichen Zusatzaufwand von rund 110 Euro im Jahr.

Fraktionsübergreifend waren die Ratsmitglieder über den neuerlichen Anstieg der Gebühren alles andere als glücklich. Helmut Gass (FDP) verwies allerdings darauf, dass die Ursachen für den wiederholten Anstieg nachvollziehbar seien. „Wir können es uns nicht erlauben, den ohnehin schon defizitären VG-Haushalt noch stärker durch den ausgabewirksamen Verlust der Werke zu belasten“. Christian Rupp (CDU) sagte ebenfalls, die Anhebungen „sind alle begründet“. Er mahnte jedoch an, Verwaltung und Rat müssten „den Bürger klarmachen, warum binnen kurzer Zeit drei Erhöhungen auf sie zukommen“.

„Immer ist frühere VG Alsenz-Obermoschel betroffen“

Winfried Hammerle (Freie Liste Nordpfalz) gab zu bedenken, dass „wir in allen Bereichen Mehrbelastungen der Bürger haben“. Ferner kritisierte er: „Seit wir fusioniert haben, geht der Wasserpreis ständig hoch. Betroffen sind immer die Menschen in der ehemaligen VG Alsenz-Obermoschel – und immer rückwirkend.“ Es müsse doch Möglichkeiten geben, „einen Wasserpreis zu erheben, der dann eine Zeit lang stabil ist“.

Wie Pia Linn (SPD) wies auch Cullmann einen Zusammenhang mit der Fusion zurück. Vielmehr „haben wir in dem Bereich nun mal erhöhte Aufwendungen“. Wiesen ergänzte, dass zwar bei der erstmaligen Herstellung Kanalisation zirka ein Drittel des Leitungsnetzes erneuert wurde – „aber das ist auch schon fast 30 Jahre her“. Zudem seien die Bewohner der früheren VG Rockenhausen bereits höher belastet als die im nördlichen Teil der Verbandsgemeinde: So kostet im „Süden“ ein Kubikmeter Frischwasser aktuell 2,51 Euro. Timo Keller (SPD) sagte: „Hätte man in Alsenz-Obermoschel früher mal erhöht, wäre es jetzt vielleicht nicht ständig notwendig.“

Bleibt es dieses Jahr bei einer Erhöhung?

Hammerles Forderung eines stabilen Wasserpreises unterstützte Frank Haage (FDP). Ihm wäre es lieber, „es wird einmal ordentlich erhöht als immer ein bisschen“. Cullmann entgegnete, vor zwei Jahren seien Entwicklungen wie der Ukraine-Krieg und explodierende Energiekosten nicht vorhersehbar gewesen – „da hätten wir eine Glaskugel benötigt“. Auf Haages Frage, ob die aktuelle Anhebung die einzige für dieses Jahr sei oder „wir kurz vor Weihnachten den Leuten wieder das ,Zuckerstückchen’ in Form einer weiteren Erhöhung geben“, antwortete der VG-Chef: „Bleiben die Reparaturen in dem Ausmaß wie im Vorjahr, wird es ausreichen – aber eine Garantie kann ich nicht geben.“

Bei je einer Enthaltung im VG-Rat und Werkausschuss sowie zwei Gegenstimmen (Winfried Hammerle, Dietmar Keller) im Rat wurden die neuen Wassergebühren beschlossen.