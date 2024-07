Bei einem Wendemanöver mit dem Auto auf der Pariser Straße in Höhe Vogelweh hat eine 36-jährige Frau am späten Donnerstagabend einen Motorradfahrer übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen. Der 31-jährige Fahrer des Bikes stürzte und verletzte sich so, dass er von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An der Suzuki des Motorradfahrers und am SUV der Frau entstand Sachschaden.