Klassik, Pop und Familienunterhaltung: Das Stadtjubiläum „1250 Jahre Kirchheimbolanden“ wird ab Freitag drei Tage lang gefeiert. Für die Opern- und Operettengala am Freitag gibt es weiterhin noch Karten.

Während das Open Air mit Michael Schulte und Nico Santos am 24. August ausverkauft ist (wir berichteten), kann man sich für den Klassik-Abend tags darauf im Herrngarten (20 Uhr), den Chorleiter und Dirigent Stefan Wasser zusammengestellt hat und leiten wird, noch Tickets sichern.

Stefan Wasser, Gründer des Nordpfälzer Oratorienchors, setzt bei dem bestuhlten Konzert unter freiem Himmel Orchester, Chor und vier Solisten in Bewegung, um Glanzlichter des Musiktheaters aufleuchten zu lassen. Tief verwurzelt im Musikdrama, kann er da aus dem Vollen schöpfen. Er will aber nicht nur auf bewährte „Hits“ und Gassenhauer setzen. „Es soll unter die Haut gehen“, hatte er bereits im Frühjahr angekündigt. „Es wird ein Programm mit vielen Überraschungen geben.“

Kammerphilharmonie Europa spielt

Erklingen werden Melodien von Mozart, Verdi, Wagner, Bizet, Lehár, Offenbach, Smetana, Dvorak, Webers und anderen. Der Triumphmarsch aus „Aida“, das Trinklied aus „La Traviata“, die Hallenarie aus Wagners „Tannhäuser“ werden ebenso ihren Auftritt haben wie Stücke aus der „Zauberflöte“, der „Entführung aus dem Serail“, aus „Die verkaufte Braut“, „Die lustigen Weiber von Windsor“ oder dem „Freischütz“. Dazu werden auch mehrere Ouvertüren zu hören sein.

Der Orchesterpart liegt bei der in Köln ansässigen Kammerphilharmonie Europa, einem Ensemble, das sich in vielen Jahren der Zusammenarbeit in der Nordpfalz beste Reverenzen erspielt hat. Zum anderen tritt ein international erfahrenes Solistenquartett vors Publikum. Den Sopran-Part hat Wasser der Sängerin und Schauspielerin Sarah Cossaboon anvertraut, die aus New Jersey/USA stammt und dort sowie in Frankfurt ihre musikalische Ausbildung absolviert hat. Die Mezzosopranistin Julia Nikolajczyk aus Wuppertal hat in New York und Köln studiert. US-Tenor Brendan Sliger, in Maryland ausgebildet, ist heute in Berlin ansässig als gefragter Opern- und Musical-Interpret. Für die tiefen Töne sorgt Bassist Claudius Muth. Er steht schon seit über 30 Jahren im In- und Ausland als Opern- und Konzertsänger auf der Bühne.

Holger Wienpahl moderiert

Für den Chor, der als Projekt-Ensemble unter dem Namen „Mont tonnere“ angekündigt wird, hat Wasser mehrere Sänger aus den Chören, die er leitet, zusammengestellt, darunter etwa der Nordpfälzer Oratorienchor und die Konzertgesellschaft Bad Kreuznach. Durch das umfangreiche Programm wird Holger Wienpahl führen, bekannt aus dem SWR-Fernsehen. Tickets gibt es unter anderem auf www.eventim.de und unter rheinpfalz.de/ticket (mit zehn Prozent Rabatt für Inhaber der RHEINPFALZ-Card).

Ein kostenloses ganztägiges Festprogramm für Familien rund ums Thema Ehrenamt schließt dann am Sonntag, 25. August, das Arena-Wochenende ab. Den musikalischen Abschluss gestalten ab 17 Uhr rund drei Stunden lang The Ambassadors, die Bigband der US Airforce in Europe.