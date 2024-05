Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit fünf Jahren gibt es das Stationäre Hospiz in Rockenhausen. Darf in einem Haus, in dem todkranke Menschen ihre letzte Lebensphase verbringen, gelacht werden? Aber ja doch! Ein Gespräch über Emotionen, schwarzen Humor und besondere letzte Wünsche.

Fünf Jahre Stationäres Hospiz in Rockenhausen: Anlässlich des Jubiläums hat sich Rainer Knoll mit Leiterin Birgit Edinger, der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Claudia Dreßler