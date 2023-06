Zwar gehen die Temperaturen in der ersten Wochenhälfte ein wenig zurück, aber Schauer und Gewitter bleiben die Ausnahme. Und dann klettert das Thermometer wieder noch oben.

Weite Gebiete Skandinaviens und Nordwestrusslands unterliegen nach wie vor dem stabilen Hochdruckeinfluss der vergangenen Wochen. Weil der Luftdruck Richtung Mittelmeer abnimmt, bleibt unserer Region die trockene Nordost- bis Ostluftströmung vorerst erhalten. Auch Trockenheit und Waldbrandgefahr dauern damit an. Ab Wochenmitte bildet sich ein neues Hoch über dem Nordmeer. Von Norden gelangt dann vorübergehend etwas kühlere und möglicherweise auch wolkenreichere Luft nach Südwestdeutschland. Das Schauerrisiko ist jedoch unverändert niedrig.

Vorhersage

Montag: Die neue Woche startet sonnig und sommerlich. Am Nachmittag ziehen von Nordosten her einige Schleier- und Quellwolken übers Land.

Dienstag: Nach sternenklarer Nacht strahlt von morgens bis abends die Sonne von einem heiteren Himmel. Der gelegentlich auffrischende Nordostwind dämpft die sommerlichen Temperaturen ein wenig.

Mittwoch: Der Tag startet wieder mit reichlich Sonnenschein. Zum Nachmittag hin werden die Quellwolken zahlreicher und spenden auch des Öfteren Schatten. Regnen wird es zwar nicht, die Temperaturen gehen aber nochmals ein wenig zurück.

Donnerstag: Sonne und Wolken wechseln sich ab, zeitweise sind die Haufenwolken sogar dunkler und bedrohlicher. Punktuell können dann einige Regengüsse – mitunter in Verbindung mit Blitz und Donner – auftreten. Die Temperaturen bewegen sich im angenehmen sommerlichen Bereich.

Weiterer Trend

Am Freitag entwickeln sich mit sonniger Einstrahlung neue Haufenwolken, die sich mancherorts in Form von Schauern und Gewittern entladen können. Überwiegend sollte es jedoch trocken bleiben. Am Wochenende verschwinden die meisten Wolken, die Sonne scheint wieder länger. Bis Sonntag nähern sich die Temperaturen erneut der 30-Grad-Marke.