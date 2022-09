Unter dem Einfluss eines Hochdruckkeils bei Irland kommt die derzeit eingeflossene Polarluft allmählich zur Ruhe. Dabei kann es bei nächtlichem Sternenhimmel ganz schön frisch werden.

Bis Wochenmitte verlagert sich das Hoch nach Mitteleuropa und entfernt sich zum kommenden Wochenende nach Nordwestrussland. Der Wettercharakter bleibt dabei aber oft freundlich und trocken. Die Luftmasse kann sich dank sonniger Unterstützung zumindest tagsüber wieder erwärmen.

Vorhersage

Montag: Die neue Woche startet mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Teilweise scheint die Sonne auch mal für längere Zeit. Nur selten produzieren einige dickere Haufenwolken noch leichte Schauer. Die Temperaturen bewegen sich im kühlen frühherbstlichen Bereich.

Dienstag:

Durchziehende Wolkenfelder wechseln sich weiterhin mit einigen größeren Aufheiterungen ab. Es sollte dabei aber trocken bleiben. Die Temperaturen verändern sich kaum.

Mittwoch:

Nach einer weiteren sehr frischen Frühherbstnacht mit örtlichen Nebelschwaden strahlt tagsüber zunächst verbreitet die Sonne und heizt die Luft auf. Zum Nachmittag schirmen dann von Westen her aufziehende Wolkenschleier die Sonne deutlich ab.

Donnerstag:

Die Sonne scheint längere Zeit, dabei ist es nur leicht bewölkt. Möglicherweise können sich zu Tagesbeginn stellenweise einige Frühnebelfelder halten. Die Temperaturen steigen insgesamt ein wenig an.

Weiterer Trend

Am Freitag und Samstag wechseln sich Sonne und durchziehende, meist hohe und mittelhohe Wolkenfelder ab, und es bleibt trocken. Die Temperaturen entsprechen dabei in etwa der Jahreszeit. Am Sonntag trübt sich der Himmel ein, und es kann gelegentlich regnen.