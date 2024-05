Laut knatternde Maschinen und dumpfe Geräusche bestimmten am Wochenende das Geschehen am Ortsrand von Weitersweiler. Mehr als 150 Traktoren, selbstfahrende Landmaschinen, historische Motorräder und einige Oldtimer-Autos waren am Dorfgemeinschaftshaus des 500 Seelen zählenden Dorfes versammelt.

Diese Zusammenkunft wurde vom Verein Alteisenfreude Donnersberg organisiert, der erst vor fünf Monaten ins Leben gerufen wurde. Der Vorsitzende Marcel Selzer erklärte: „Wegen der teilweise langen Anreise der Teilnehmer mussten wir das kleine Fest auf zwei Tage festlegen.“ Aus einem Umkreis von rund 60 Kilometern kamen die meisten herangetuckert. Der weiteste Teilnehmer reiste aus dem badischen Remchingen an. In Reih und Glied. Foto: Dell

Die meisten der Fahrzeuge waren liebevoll restaurierte und gepflegte Traktoren aus vergangenen Zeiten. Am Steuer saßen begeisterte Menschen mittleren Alters, die offenbar ihr Gefährt bis ins kleinste Detail zerlegt und auf Vordermann gebracht hatten. Ehemalige Landwirte zeigten nicht nur ihre Maschinen, sondern teilten auch reichlich Geschichten aus der Zeit ihrer aktiven Nutzung. Die Vielfalt der ausgestellten Traktoren umfasste beliebte Modelle wie die klassischen grünen Fendts und roten Massey-Ferguson-Traktoren bis hin zu alten Lanz Bulldogs. Dies ermöglichte es den Besuchern, die Geschichte der Landwirtschaft direkt zu erleben.

Nächstes Treffen soll sogar vier Tage lang dauern

Höhepunkte waren Rundfahrten mit den Traktoren sowie der Einsatz eines selbstfahrenden Fahrzeugs mit einer Bandsäge: Es wurde demonstriert, wie früher damit Brennholz geschnitten wurde. Historische Zweiräder wurden an beiden Tagen von Mitgliedern des Motorrad- und Technik-Museums Quirnheim ausgestellt.

Die Alteisenfreunde Donnersberg haben sich gegründet, nachdem einige der heutigen Vereinsmitglieder im vergangenen Jahr ein Traktorentreffen in Münchweiler/Alsenz veranstaltet hatten. Das nächste Treffen soll auf vier Tage ausgedehnt werden. Wo es gehalten wird, sei noch nicht entschieden, erklärte Selzer.