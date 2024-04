Seit dem Start im Jahr 1989 in Frankreich unter dem Namen „Mathématiques sans Frontières“ hat sich der Wettbewerb über die Grenzen des Elsass hinaus verbreitet und ist zu einem europäischen Ereignis herangewachsen. Jährlich nehmen mehr als 200.000 Jugendliche aus gut 30 Staaten an Mathematik ohne Grenzen (MoG) teil. Der Mathewettbewerb unterscheidet sich dabei deutlich von anderen: Nicht einzelne Schüler treten gegeneinander an, sondern ganze Klassen. Ziel ist es, gemeinsam die mathematischen Herausforderungen zu meistern und dabei den Teamgeist zu stärken.

Warum auch Grammatik wichtig ist

Eine Besonderheit des Wettbewerbs ist seine Mehrsprachigkeit. Die erste Aufgabe verlangt stets eine Übersetzung, um das sprachliche Verständnis zu fördern. Die Aufgabe wird in Englisch, Französisch, Spanisch oder Italienisch gestellt und muss auch in einer dieser Fremdsprachen beantwortet werden. Die Schüler können die Sprache frei wählen. „Da müssen auch Grammatik und Rechtschreibung stimmen, die Ergebnisse werden von Muttersprachlern kontrolliert“, erklärt Harry Fuchs, Lehrkraft am Wilhelm-Erb-Gymnasium und Kassenwart des MoG-Nord-Pfalz-Vereins.

In der Nordpfalz werden im Schuljahr 2023/24 zum 29. Mal Schüler ausgezeichnet. 2300 Schülerinnen und Schüler aus 20 Schulen aus der Region nahmen in diesem Jahr daran teil. Vor allem Schulklassen aus Kaiserslautern konnten ordentlich punkten. Der Kurs 11M1 des Hohenstaufen-Gymnasiums belegte den ersten Platz in seiner Jahrgangsstufe mit deutlichem Punktabstand. Auch die Schüler der Klasse 10e des Hohenstaufen-Gymnasiums sicherten sich den ersten Preis. Beide Klassen dürfen sich über ein Preisgeld von jeweils 450 Euro freuen. Insgesamt finden sich vier Klassen des HSG unter den Preisträgern, die Klassen 10c und 11M2 belegten den vierten Platz. Ben Römer aus der 10c erläuterte das Erfolgsrezept seiner Klasse: „Wir haben uns in Vierergruppen aufgeteilt, sodass jeder zwei Aufgaben zu bewältigen hatte. Und wenn jemand schneller fertig war, hat er die anderen einfach unterstützt. Von der Zeit her hat alles prima geklappt.“ Der Wettbewerb war somit nicht nur eine Herausforderung, sondern auch ein spannendes und gemeinschaftliches Erlebnis für die Schülerinnen und Schüler, bei dem nicht nur mathematische Fähigkeiten, sondern auch Teamgeist und Kreativität gefragt waren.

Nordpfalzgymnasium: Bester Grundkurs

Insgesamt wurden mehr als 3150 Euro an Preisgeldern vergeben. Ein Sonderpreis für den besten Grundkurs ging an die Schülerinnen und Schüler des Kurses 11M1 des Nordpfalzgymnasiums Kirchheimbolanden. Weiterer Preisträger aus dem Donnersbergkreis: Die Schüler des 11M1 des Wilhelm-Erb-Gymnasiums Winnweiler holten den zweiten Platz.

Die musikalische Umrahmung der Veranstaltung wurde von Philine Krell (Violine) und Hanna Krell (Piano) übernommen, beide Schülerinnen des Hohenstaufen-Gymnasiums. Sie hatten sich spontan bereit erklärt zu musizieren, nachdem die ursprünglich geplante Musikdarbietung kurzfristig abgesagt worden war. Die drei gespielten klassischen Stücke wurden zum Ohrenschmaus für die mehr als 200 Anwesenden.

Platzierungen

Klassenstufe zehn: 1. Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern 10e, 2. Gymnasium an der Heinzenwies Idar-Oberstein 10c, 3. Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern 10s1, 4. Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern 10c, 5. Göttenbach-Gymnasium Idar-Oberstein 10c

Klassenstufe elf: 1. Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern 11M1, 2. Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler 11M1, 3. Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach 11M1, 4. Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern 11M2, 5. Gymnasium Birkenfeld 11M2