Das ist etwas für kleine Entdecker: Die Verbandsgemeinde Göllheim lädt für Samstag, 18. Mai, ab 17 Uhr zu einer Kinderwanderung in den Geopark Dachsberg ein.

„Dieses aufregende Erlebnis ermöglicht es Kindern, die faszinierende Welt des Geoparks auf eine neue Weise zu entdecken“, heißt es aus dem Göllheimer Tourismusbüro, das Veranstalter der geführten Tour ist. Tourguide ist Wolfgang Müller aus Eisenberg, ein erfahrener Gästeführer, der vielseitig unterwegs ist. „Meine Ausbildung als Gästeführer habe ich 2008 bei der Verbandsgemeinde Eisenberg gemacht. Die hatte das damals gemeinsam mit der Volkshochschule angeboten“, erklärt der gelernte Schmied und Fahrzeugmechaniker, der schon als Kind von den Themen Geologie und Geschichte fasziniert war.

Anschließend setzte er noch einen Lehrgang als zertifizierter Natur- und Landschaftsführer für den nördlichen Pfälzerwald und die Erdekaut sowie eine Fortbildung zum Biosphärenguide Pfälzerwald obendrauf. Das hat zur Folge, dass er nicht nur rund um Eisenberg aktiv ist, sondern auch noch am Donnersberg, bei Winnweiler und weiter bis in den Raum Pirmasens. „Ich mache rund 25 Führungen pro Jahr, davon auch einige Geotouren am Donnersberg, und rund fünf Kinderführungen“, so Müller.

„Kinder sind unbefangener und fragen mehr“

Für die Tour im Geopark Dachsberg hat er so einige Ideen. Vor allem aber sollen sich die Teilnehmer überraschen lassen von dem Tier- und Pflanzenleben dort. Welche Tiere sind in der Dämmerung aktiv? Welche Geräusche kann man hören? Diese und viele weitere Fragen sollen auf spielerische und informative Weise beantwortet werden. „Ich werde außerdem auf aktuelle Themen wie den Klimawandel eingehen, und ich zeige den Kindern Fossilien aus dem Tertiärmeer, das sich ja vor Millionen Jahren hier befand“, kündigt er an. Auf die Frage, wie unterschiedlich Kinder und Erwachsene als Tour-Teilnehmer sind, antwortet er: „Kinder sind unbefangener und fragen mehr. Manche bringen aber auch schon ein enormes Wissen mit.“

Wer an der Tour teilnehmen möchte, kann sich bei der Verbandsgemeinde Göllheim anmelden. Telefonisch unter 06351 490981 oder per E-Mail an tourismus@vg-goellheim.de. Den kleinen Forschern wird empfohlen, eine Taschenlampe und eine Becherlupe mitzubringen, um noch mehr über die Natur zu erfahren. Geeignetes Schuhwerk ist ebenfalls von Vorteil. Die VG teilt mit, dass die Aufsichtspflicht während der Wanderung bei den Eltern und Sorgeberechtigten liegt, die ihre Kinder begleiten sollten. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, daher wird um rechtzeitige Anmeldung gebeten.

Der Termin

Samstag, 18. Mai, Treffpunkt ist um 17 Uhr auf dem Parkplatz Geopark in Göllheim. Die Tour dauert etwa zwei Stunden.