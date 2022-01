Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag gegen 4 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus in der Winnweilerer Jakobstraße einzubrechen. Sie wollten sich nach Polizeiangaben über ein Fenster im Erdgeschoss Zugang zu dem Gebäude verschaffen – offenbar sind sie dabei jedoch von einem Bewohner gestört worden und haben das Weite gesucht. An Scheibe und Rahmen ist jedoch Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden. Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.