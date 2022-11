Auf Kupferkabel abgesehen hatten es bislang unbekannte Diebe, die zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen in die Winnweilerer Kläranlage eingebrochen sind. Die Täter haben den Maschendrahtzaun der Anlage aufgeschnitten und sich so Zutritt zu dem Gelände verschafft. Dort haben sie die Kabel entwendet, es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat unter anderem am Tatort eine Spurensuche durchgeführt, die Ermittlungen laufen. Hinweise werden erbeten an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.