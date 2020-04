Irgendetwas stimmte nicht mit dem Dorfbrunnen in der Ortsmitte von Münchweiler. Das war Ortsbürgermeister Christoph Stumpf aufgefallen, da die Wasserrechnung gegenüber den Vorjahren deutlich gestiegen war. Äußerlich war jedoch nichts zu erkennen – denn das Problem lag unterirdisch.

Eine erste Überprüfung durch den Gemeindebediensteten und die VG-Werke Winnweiler unter dem Brunnen ergab, dass von der benachbarten alten Linde Wurzelwerk in die unterirdisch verlaufenden Rohre eingewachsen war. Der Ortsgemeinderat beschloss daraufhin einstimmig, das gemeindliche Wahrzeichen zwischen historischem Rentamt und Dorfplatz fachgerecht instand setzen zu lassen. Der beauftragte Winnweilerer Steinmetz- und Natursteinbetrieb Pfannenstein bestätigte nach Untersuchung die festgestellten Beschädigungen. Zudem waren auf der zweiten der vier Brunnenebenen im Laufe der 50 Jahre seines Bestehens massive Steinstücke herausgebrochen.

Nach Abschluss aller Arbeiten erstrahlt der Brunnen nun in neuem Glanz, das Wasser plätschert wieder gleichmäßig über alle Ebenen dahin. „Wir sind sehr stolz, dass unser Dorfbrunnen jetzt wieder zu einem echten Blickfang geworden ist und auch die Technik funktioniert. Der Zeitplan wurde eingehalten, der Kostenrahmen von knapp 2600 Euro sogar leicht unterschritten“, so Ortsbürgermeister Christoph Stumpf. Auch Rolf Brachhold zeigte sich sehr erfreut, dass „sein Werk“ ab sofort wieder bestaunt werden kann. „Unser Dorfbrunnen sieht genauso bewundernswert aus, wie bei seiner Einweihung“, so der langjährige Direktor der IGS Rockenhausen, der als angehender Student beim Bau des Brunnens maßgeblich mit Hand anlegte.