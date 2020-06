Nicht nur wir Menschen – bei aller noch immer gebotener Vorsicht –, sondern auch die Lohnsfelder Störche machen sich zunehmend locker.

Die vier Jungen, die im Frühjahr in den beiden Nestern nahe der Pulvermühle das Licht der Welt erblickt haben, sind jedenfalls in der heimischen Flugschule eifrig am Üben – oft beobachtet von mehreren Nordpfälzer Vogelfreunden. Eine von ihnen, Bärbel Wagner, hat den Nachwuchs „in flagranti“ erwischt.

Es handelt sich um die Jungstörche, die bereits Ende Februar geschlüpft sind - auf dem Mast, der seit dem Vorjahr Familie Adebar als Ersatz für das marode Hochsitz-Dach dient. „Sie sind bereits flügge, machen ihre ersten Flugversuche und kleine Ausflüge in die Umgebung“, berichtet Manfred Benner, ein weiterer Kiebitz. Sicher werden die einige Wochen jüngeren „Babys“ im nur wenige Meter entfernt stehenden zweiten Horst bald folgen. Auch sie machen schon fleißig Lockerungsübungen.