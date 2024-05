Max Rahm vom LC Donnersberg überraschte sich und die Konkurrenz beim „Wings for Life World Run“ Anfang Mai in München mit 65,28 Kilometern (440 Höhenmeter) in etwas über vier Stunden und Rang eins.

Weltweit legte der Extremläufer aus Baalborn von über 265.000 Teilnehmern die fünftlängste Distanz zurück. RHEINPFALZ-Mitarbeiter Fabian Schmitt sprach mit dem bald