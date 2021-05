Der frühere Steinborner Ortsvorsteher Paul Schmitz hat Grund zu feiern: Am Sonntag wird er 75 Jahre alt.

Der ehemalige Realschullehrer für die Fächer Englisch, Geschichte und Sozialkunde engagierte sich in seiner Freizeit für das Gemeinwohl. Während vier Jahrzehnten in der Kommunalpolitik trug Schmitz Verantwortung in verschiedenen Bereichen. So bekleidete er 17 Jahre das Amt des Steinborner Ortsvorstehers, ehe er sich 1996 aus gesundheitlichen Gründen aus dieser Position zurückzog. 15 Jahre bis 1999 arbeitete er in der SPD-Stadtratsfraktion mit und 22 Jahre lang bis 2014 gehörte er dem Steinborner Ortsbeirat an. 2001 wurde Paul Schmitz für seine ehrenamtliche Tätigkeit für das Allgemeinwohl der Goldene Ehrenring der Stadt verliehen.

Rückblickend habe ihm trotz manchen Ärgers und Stress’ das Amt des Ortsvorstehers sehr viel Freude gemacht, so der Jubilar bei der Amtsübergabe an seinen Nachfolger Jörn Vahlenbreder. Möglich gewesen seien die Leistungen und Projekte während seiner Amtszeit nur mit der überwiegend konstruktiven und sachlichen Zusammenarbeit im Ortsbeirat. Unter anderem fielen in seine Amtszeit der Ausbau des städtischen Kindergartens Steinborn, der Bau des Hauses der Kirche, die damals viel diskutierte Zentrumsbebauung und die Erschließung weiterer Bauabschnitte.

„Nicht immer ganz einfach“

Am Anfang seiner Amtszeit als Ortsvorsteher sei es nicht ganz einfach gewesen, sich für die Steinborner Belange einzusetzen, blickt Schmitz zurück. Denn in der Verwaltung und im Stadtrat sei eine gewisse Reserviertheit gegenüber diesen Problemen vorhanden gewesen. „Ich musste deshalb immer wieder manchen Leuten im Stadtrat – auch in der eigenen Fraktion – und der Verwaltung auf die Nerven gehen, um nicht untergebuttert zu werden“, stellte Schmitz bei seiner Amtsübergabe süffisant fest.

Manche mehr oder minder amüsanten Anekdoten kann er aus seiner kommunalpolitischen Zeit noch erzählen. Aber auch: „Obwohl ich mir mit der Zeit ein dickes Fell zulegte, gingen doch manche Angriffe unter die Haut“, sagt der Jubilar im Nachhinein. Für seine ehrenamtliche Tätigkeit im örtlichen Verein Leben und Wohnen in Eisenberg-Steinborn (LWS) als Schriftführer und zeitweise als stellvertretender Vorsitzender ernannte ihn der Verein zum Ehrenvorsitzenden. Auch in diesem Jahr werden die Geburtstagsfeierlichkeiten – Ehefrau Gisela hat am Montag Geburtstag - pandemiebedingt im familiären Kreis stattfinden.