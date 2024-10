Dort, wo sich die Sonne gegen den zähen Nebel oder tiefhängende Wolken durchsetzen kann, erwartet uns schönes und mildes Herbstwetter. Andernfalls dominiert das Grau. Zum Wochenende wird es ein wenig kühler, Regen droht aber kaum.

Ein stabiles Hochdruckgebiet über Mitteleuropa sorgt dafür, dass die atlantischen Störungsgebiete auf einer nördlichen Bahn um unsere Region herum gelenkt werden. Somit ändert sich an der Wetterkonstellation in unserer Region bis in den November hinein nur wenig. Nicht genau vorhersagen lässt sich, wo und wann Nebelgebiete oder tiefhängende Bewölkung sich auflösen und der Sonne Platz machen. Davon abhängig sind auch die Temperaturen. Am Samstag sickert hinter einer östlich an uns vorbeiziehenden schwachen Kaltfront vorübergehend etwas kältere Luft aus Skandinavien nach Südwestdeutschland.

Vorhersage

Donnerstag: Nach unterschiedlicher Auflösung von teils zähen Nebelfeldern oder tiefhängender Bewölkung scheint die Sonne. Mancherorts bleibt es aber wohl den ganzen Tage trüb. Im Dauergrau verharren die Temperaturen im feucht-kühlen Bereich. Mit Sonnenunterstützung wird es trockener und milder.

Freitag: Der Himmel zeigt sich teils blau, teils grau – je nachdem, ob und wo sich Nebel- beziehungsweise Hochnebelgebiete auflösen. Außerhalb dieser Grauzonen ziehen einige Schleier- oder Schönwetterwölkchen am blauen Himmel vorüber. Die Temperaturen ändern sich nur wenig.

Samstag: Zunächst ziehen auch außerhalb von Nebelgebieten Wolkenfelder übers Land. Diese haben jedoch keinen Regen im Gepäck. Am Nachmittag sollte sich dann wieder häufiger die Sonne durchsetzen. Bei etwas auffrischendem Nordostwind werden die Temperaturen gefühlt nach unten gedrückt.

Sonntag: Nach häufig sternenklarer und sehr frischer Nacht mit der Gefahr von Bodenfrösten wird sich tagsüber die Sonne wohl verbreitet in Szene setzen können. Im Laufe des Nachmittags ziehen von Westen einige Wolkenschleier über die Region. Die Temperaturen entsprechen in etwa der Jahreszeit. Der unangenehme Wind flaut im Tagesverlauf ab.

Weiterer Trend

Auch in der neuen Woche setzt sich das ruhige Herbstwetter voraussichtlich fort. Dabei gibt es eine Mischung aus Sonne, Nebel und Wolken. Abgesehen von einigen Nebelnässen und leichtem Nieselregen sollte es trocken bleiben. Die Temperaturen steigen mit sonniger Unterstützung wieder an.