In der Bezirksliga Westpfalz kam der SV Kirchheimbolanden am vergangenen Wochenende mit einem blauen Auge davon. Das Team von Spielertrainer Timo Riemer vermied mit Ach und Krach eine Heimniederlage gegen den FC Fehrbach.

Dennis Kladnicanin rettete mit seinem späten Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand dem Spitzenreiter noch ein Unentschieden. Der SVK liegt somit fünf Spieltage vor Schluss weiter mit sieben Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger TSG Wolfstein-Roßbach auf Rang eins. Am Sonntag wartet auf das Team von Kirchheimbolanden aber die vermeintlich nächste schwere Heimaufgabe.

„Wir sind 90 Minuten auf das Tor von Fehrbach angerannt. Das war mal wieder so ein Spiel“, sagt Timo Riemer und betont: „Der SV Fehrbach hatte in der Partie einen einzigen Torschuss, und dabei ist der Ball in unser Gehäuse zum 0:1 gekullert. Der gegnerische Torwart hat wohl das Spiel seines Lebens gemacht, bei uns war aber auch Unvermögen dabei. Bei so vielen guten Torchancen musst du einfach einige Treffer erzielen. Normalerweise verlierst du dann auch so ein Spiel. Deshalb bin ich glücklich, dass wir in der 85. Minute noch den Ausgleich erzielt haben. Da TSG Wolfstein-Roßbach auch nur 3:3 gespielt hat, denke ich schon, dass es letztlich wieder ein Spieltag für uns war.“

Im Hinspiel gab es eine 1:5-Niederlage

Am Sonntag empfangen die Kirchheimbolandener um 15 Uhr auf dem heimischen Rasenplatz am Schillerhain die FCK-Portugiesen. „Wir freuen uns wahnsinnig auf das Spiel. Ich denke, dass wir und die Portugiesen derzeit das Beste sind, was die Bezirksliga zu bieten hat“, sagt Riemer. „Das ist ein ganz starker Gegner. Wenn wir es schaffen, die Portugiesen zu schlagen, dann haben wir den nächsten ganz großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht.“

Im Hinspiel kam der SVK gegen den kommenden Gegner ja noch mächtig unter die Räder. 5:1 gewannen die FCK-Portugiesen damals. In der vergangenen Woche hat das Team aus Kaiserslautern eine Serie gestartet. Die letzten acht Spiele haben die Portugiesen gewonnen. In der Tabelle ist das Team auf den vierten Rang vorgerückt. Sechs Punkte liegen die Portugiesen hinter dem Tabellenzweiten Wolfstein-Roßbach. Die Partie ist für die Lauterer auch ein Endspiel. Bei einer Niederlage wäre der Aufstieg kein Thema mehr. Aktuell ist er es auf jeden Fall noch.

SG Mannweiler/Stahlberg/Dielkirchen auswärts

Die SG Mannweiler/Stahlberg/Dielkirchen ist derzeit auf Abschiedstour. Am vergangenen Wochenende schrammte das Tabellenschlusslicht knapp an einem Punktgewinn vorbei. Gegen den SV Alsenborn verlor die SG mit 1:2. Am Sonntag, 15.15 Uhr, peilen die Kombinierten bei der Spvgg Waldfischbach-Burgalben Zählbares an. Doch auch beim Tabellenfünften ist die SG nur krasser Außenseiter.

Die SG Rockenhausen/Dörnbach ist am Wochenende spielfrei. Die Mannschaft von Trainer Timothy Hanauer hat nach der 3:7-Niederlage am vergangenen Sonntag zu Hause gegen Bedesbach-Patersbach nur noch vier Punkte auf die Abstiegszone. Und am Wochenende kann die Konkurrenz nun weiter Boden gutmachen.