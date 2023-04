Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Alle Entscheidungen sind bereits gefallen: Die Herren steigen in die Verbandsliga auf, die Damen in diese ab. Am letzten Spieltag der Saison können die Teams der Handball-Region (HR) Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim deshalb befreit aufspielen. Gegner der Herren ist am Samstag um 18 Uhr die TG Waldsee II. Bereits um 16 Uhr empfangen die Damen den TV Thaleischweiler in der Göllheimer Hans-Appel-Halle.

In dieser Halle ist Hanna Schwarz fast schon aufgewachsen. „Ich spiele Handball, seit ich vier oder fünf Jahre alt war – und das immer bei der HR“, sagt die 17-Jährige, die