Ursprünglich sollte die energetische Sanierung der Appeltal-Grundschule Gerbach bereits in diesem Jahr abgeschlossen werden. Fenster und Heizung werden erneuert, vorgesehen ist ferner die Umrüstung der Beleuchtung auf LED. Doch dann kam Corona – und hat dafür gesorgt, dass die Arbeiten ein ganzes Stück nach hinten „wandern“.

Diese sollen, wie bei solchen Maßnahmen üblich, möglichst in den Schulferien ausgeführt werden. „Wir hatten vor, im Sommer die Heizung umzustellen und im Herbst die Fenster auszutauschen“, informierte VG-Bauamtsleiter Michael Groß im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Der neue Zeitplan sehe nun vor, die Heizung in den Herbst- und die Fenster eventuell in den Osterferien 2021 zu erledigen.

Gesamtkosten: 205.000 Euro

Die Voraussetzungen dafür hat der Verbandsgemeinderat Nordpfälzer Land in seiner jüngsten Sitzung geschaffen: Einstimmig hat das Gremium die Planungsleistungen für die Heizungsanlage und die Beleuchtung zum Preis von rund 19.000 Euro an die Firma „Plan to tech“ (Nussbach) vergeben. Diese hatte bei einer Ausschreibung das günstigste von vier Angeboten abgegeben, die Summe lag deutlich unter dem von der Verwaltung veranschlagten Betrag von 25.000 Euro. Die Erneuerung der Fenster organisiert die VG in eigener Regie. Insgesamt ist die Sanierung des Gebäudes mit Kosten von 205.000 Euro veranschlagt. Das Land hat dafür aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 einen Zuschuss in Höhe von 90 Prozent der Kosten bewilligt. Bis Ende des kommenden Jahres muss das Projekt beendet sein. Was grundsätzlich laut Groß kein Problem darstellt – in der Hoffnung, dass die Corona-Pandemie nicht wieder eine „Wander-Baustelle“ daraus macht.