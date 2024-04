Die Feuerwehr hat am Dienstagmorgen einen Mann aus einem brennenden Haus in Stetten gerettet. Gegen 8 Uhr war alarmiert worden, berichtet Walter Gross, Pressesprecher der Feuerwehr Kirchheimbolanden. Wegen der Bedrohungslagen „Menschen in Not“ seien auch Wehren aus den umliegenden Orten gerufen worden, 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Schon nach kurzer Zeit habe der 63-jährige Bewohner aus dem verrauchten Gebäude gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden können. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden. Auch das Feuer habe schnell gelöscht werden können. Nach der Belüftung des Gebäudes wurde die Brandstelle an die Polizei übergeben.