Wie sieht in fünf bis zehn Jahren das Leben in Marienthal aus? Die Bürgerstiftung des Rockenhausener Ortsteils hat dazu konkrete Pläne. Diese werden am Samstag der Öffentlichkeit vorgestellt. So viel steht fest: Es wird staunende Blicke geben.

Die Wiedereröffnung des Blockhütten-Lokals, eine Wohnsiedlung für alle Generationen im Baugebiet „Am Köpfchen“, die Schaffung eines Ortstreffs mit Café, Laden