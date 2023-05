Ein 28-Jähriger aus dem Donnersbergkreis hat am späten Samstagabend betrunken und ohne Führerschein in Waldgrehweiler einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei Rockenhausen am Montag mitteilte, ist der Mann beim Rückwärtsfahren gegen eine Straßenlaterne sowie einen Absperrpfosten gestoßen. Danach türmte er zu Fuß, während seine Beifahrerin mit dem Auto davonfuhr. Er kam aber nicht weit und wurde sehr schnell festgenommen. Dabei stellte die Polizei fest, dass er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren. Da auch die Beifahrerin getrunken hatte, bei ihr wurde ein Wert von rund 0,4 Promille festgestellt, durfte auch sie nicht mehr weiterfahren.