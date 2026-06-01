Im Rahmen der Spendenradtour „Alte Welt mit Rad und Tat“ kamen 5700 Euro zugunsten des stationären Hospizes Nordpfalz in Rockenhausen zusammen.

Die zweitägige Benefizaktion der Protestantischen Kirchengemeinde zur Alten Welt fand am zweiten Maiwochenende 2026 statt. Start und Ziel der Radtour waren das Bürgerhaus in Teschenmoschel. Rund 160 Teilnehmende fuhren eine etwa 15 Kilometer lange Strecke durch die Region und sammelten dabei Spenden für die Hospizarbeit.

An der Spendenübergabe im Hospiz nahmen Pfarrer Sebastian Best sowie Teilnehmende der Kirchengemeinde teil. Sie überreichten die Summe an die Hospizleiterin Birgit Edinger und die stellvertretende Hospizleiterin Silke Schmidt.

Wie das Hospiz hilft

Edinger betonte die Bedeutung der Zuwendung: „Wir freuen uns sehr über diese wertvolle Unterstützung und danken allen Beteiligten herzlich für ihr großes Engagement.“ Sie hob auch die Wirkung der Spende hervor: „Diese Spende hilft uns dabei, Menschen in ihrer letzten Lebensphase würdevoll zu begleiten und Angehörigen beizustehen.“

Das stationäre Hospiz Nordpfalz in Rockenhausen wird vom Evangelischen Diakoniewerk Zoar betrieben. Dort werden schwerstkranke Menschen und ihre Angehörigen in einer besonders sensiblen Lebensphase begleitet. Da ein Teil der Hospizarbeit auf Spenden angewiesen ist, trägt die Unterstützung aus der Region dazu bei, eine würdevolle Begleitung bis zuletzt zu ermöglichen.