Ob Topografie, Hochwasser- oder Naturschutz: Es gibt einige Hürden für das geplante Baugebiet in Rockenhausen. Dennoch sollen im Laufe des kommenden Jahres die etwas mehr als 30 Grundstücke am Neuberg erschlossen sein. Dann wird der Mangel an Bauplätzen in der Stadt endlich behoben sein – aber gibt es momentan auch einen Bedarf?

Ganz im Westen des Rockenhausener Siedlungsgebiets, in Verlängerung der Straße „Am Pfingstborn“, liegt der Neuberg. Hier soll ein Baugebiet mit gut 30 Grundstücken