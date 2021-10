An zwei Freitagen haben das Team, Eltern und weitere freiwillige Helfer der Kita Zellertal Kuchen und Waffeln verkauft, um Geld für die Hochwasser-gebeutelten Menschen im Ahrtal zu sammeln. Das Ergebnis war mehr als beeindruckend.

Denn obwohl das Angebot jeweils nur rund zwei Stunden galt, sind unter der Leitung von Marianne Benning und Myriam Seibert tolle 1700 Euro zusammengekommen. So haben die Organisatorinnen „voller Stolz und Dankbarkeit“ einen entsprechenden Scheck an Jamill Sabbagh von der Donnersberger Initiative für Menschen in Not übergeben. Diese werde das Geld dorthin bringen, wo es gebraucht wird.

„Ein tolles Signal aus dem Zellertal/Violental in den Norden von Rheinland-Pfalz“, so das Fazit der Kita, in der Kinder aus dem Zellertal und Bubenheim betreut werden. Dem Selbstverständnis als Teil der dörflichen Gemeinschaft und dem damit verbundenen sozialen Auftrag konnte man so „konkrete Taten folgen lassen“.