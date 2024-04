Der TuS Stetten klettert durch eine starke Serie in der B-Klasse Nord auf Rang fünf der Tabelle. Um den Relegationsplatz gibt es weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

„Schade, dass es im Verlauf der Hinrunde eine Schwächephase meiner Schützlinge gegeben hatte“, dürfte sich Stettens Trainer Johannes Henrich in der ein oder anderen ruhigen Minute denken. Was die Equipe um Torwart Carsten Adam nämlich in den letzten Wochen abliefert, ist erste Sahne. Die „Löwen“ feierten unter der Woche den siebten Ligasieg in Folge. Dabei wurden mit der SG Münsterappel/Gerbach/Niederhausen (3:1) und dem SV Imsbach (3:2) auch zwei Top-Teams der Liga besiegt.

Angesichts dieser Serie, aber auch des vermeintlich nicht allzu schweren Restprogramms für die Henrich-Elf doppelt bitter, dass in der Hinrunde zu viele Punkte liegen gelassen wurden. Mit dem aller Voraussicht nach in wenigen Wochen Meister werdenden FC Eiche Sippersfeld/Neuhemsbach/Lohnsfeld und dem TuS Bolanden hat die Elf um Kapitän Sebastian Skiendziel in den verbleibenden sieben Spielen lediglich noch zwei Gegner aus der oberen Tabellenhälfte vor der Brust.

Bolanden empfängt Dannenfels zum Derby

Durch ihren 3:1-Heimsieg über den Konkurrenten SG Münsterappel/Gerbach/Niederhausen und die überraschende Niederlage des TuS Bolanden beim FC Shqiponja übernahm der SV Imsbach den zweiten Tabellenplatz. „Mein erstes Erfolgserlebnis über die Jungs aus dem Appeltal, das fühlt sich richtig gut an“, gab Imsbachs Trainer Marcel Mehler zu Protokoll. Die nächsten drei Punkte peilen die Spieler aus dem ehemaligen Bergmannsdorf beim SV Alsenborn II an.

TuS Bolanden empfängt TuS Dannenfels. Zeitgleich spielen die Kombinierten aus dem Appeltal gegen Mannweiler/Stahlberg/Dielkirchen II.