Durch die Einteilung in drei B-Klasse-Staffeln bekommen es die Teams der Hauptrunde erneut miteinander zu tun. Spannung herrscht so kaum noch. Im ersten Spiel der Aufstiegsrunde Kaiserslautern-Donnersberg empfängt der TuS Dannenfels den „Fast-Meister“ TuS Steinbach II/ SV Börrstadt.

In vielen Ligen sorgt die Einteilung in Staffeln für Spannung, denn in der Aufstiegsrunde bekommen es die starken Teams der Hauptrunde mit Schwergewichten aus anderen Fußballkreisen zu