Der Spitzenreiter der B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord, die TSG Zellertal, ist weiter auf Kurs. Auch wenn sie am vergangenen Spieltag nicht dreifach punktete. Verfolger SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil behielt im Derby gegen Winnweiler II die Oberhand, hat aber den nächsten Brocken vor der Brust.

Dieser Punktgewinn fühlte sich für die TSG Zellertal an wie ein Sieg. Denn die Zweitvertretung der SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg bot mit Keeper Waldemar Baum, Abwehrspieler Jeremias Raab und den Offensivakteuren Marcel Weiß, Nils Schlemmer, Andreas Schick und Romain Barraud sechs Spieler des Bezirksligateams auf. Auf einem für die Gäste ungewohnten Hartplatz entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Nach einem Doppelschlag durch die beiden treffsichersten Bezirksliga-Akteure der Kombinierten, Romain Barraud und Marcel Weiß, deutete eine Viertelstunde vor Schluss alles auf die zweite Niederlage für die Elf aus dem Zellertal hin.

Doch Roland Eifler konnte sich dann doch auf seinen treffsichersten Spieler, Alexander Kinsvater, verlassen. Mit zwei Treffern in den Schlussminuten sicherte er einen ganz wichtigen Punktgewinn und schraubte sein Torekonto auf 31.

Lupenreiner Hattrick

Da der Vorsprung auf den ersten Verfolger, die SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil, dank des Last-Minute-Ausgleichs vier statt nur drei Punkte beträgt, könnten sich die TSG-Akteure im direkten Duell (15. April) sogar einen Ausrutscher erlauben. Im kleinen Derby gegen den ASV Winnweiler II machte Verfolger SG „MüLa“ seine Hausaufgaben und siegte mit 3:2. Ali Jito, mit 26 Toren ligaweit zweitbester Torschütze, sorgte mit seinem Hattrick für einen 3:0-Vorsprung zur Pause. Durch die Treffer von Altstar David Maurer und dem jungen Brian Herbert kam auf dem Kunstrasen am Rauhen Weg aber noch einmal Spannung auf.

Auch der nächste Gegner für den Tabellenzweiten kommt nicht ohne Stolpersteinpotenzial daher: Der TuS Bolanden trotzte sowohl Zellertal als auch dem Tabellendritten, dem SV Alsenborn II, ein Unentschieden ab. Das Hinspiel in Bolanden gewann die SG mit 2:1. Bereits am Freitagabend trifft der TuS Stetten auf den ASV Winnweiler II. Der TuS Dannenfels kämpft im Heimspiel darum, Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle zu halten. Der Gast aus Imsbach dagegen wird alles daran setzen, seinen starken vierten Tabellenplatz zu verteidigen.

Spitzenreiter gegen Schlusslicht

Auch in der C-Klasse rollte am vergangenen Wochenende wieder der Ball. Spitzenreiter TSG Kerzenheim setzte sich mit 1:0 gegen den TuS Ilbesheim durch und führt die Tabelle weiter mit der Maximalausbeute von 42 Punkten aus 14 Spielen an. Der Vorsprung auf Verfolger SG Rockenhausen/Dörnbach II beträgt bereits neun Punkte. Das Tabellenschlusslicht, das Neunerteam des SV Dielkirchen, dürfte im direkten Aufeinandertreffen mit dem Primus lediglich auf Schadensbegrenzung aus sein.

Die Spiele im Überblick

B-Klasse KL-DOB Nord: TuS Stetten – ASV Winnweiler II (Fr, 19:30), SG Niederkirchen/ Morbach/ Heiligenmoschel II – SG Appeltal (So, 12.45), TSG Zellertal – SV Otterberg II, SSV Dreisen – SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg II, TuS Dannenfels – SV Imsbach, SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil – TuS Bolanden (alle So,15)

C-Klasse KL-DOB Nord: SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil II – SG Rockenhausen/Dörnbach II, SG Stetten/Gauersheim II – NMB Mehlingen-Baalborn II, TSG Zellertal II – SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg III, SV Gundersweiler II – SG Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach II, TuS Ilbesheim – SG Bolanden/Dannfenfels II (alle So, 13.15), FC Marnheim – SG Appeltal II, TSG Kerzenheim – SV Dielkirchen (beide So, 15)